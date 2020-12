Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) -- Als Teil der globalen Initiative treibt GROHE dieNachhaltigkeitstransformation auf Basis der 17 Ziele für nachhaltigeEntwicklung der UN voran- Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2021 ehrt das Engagement von GROHE für mehrRessourceneffizienz in der Wertschöpfungkette sowie das Nachhaltigkeitswirkenvon GROHE Blue- Die Sanitärmarke unterstreicht: Nachhaltigkeit muss als eine kontinuierliche,nie endende Reise verstanden werden"Wir bei GROHE haben eine Macher-Mentalität: Wir setzen Pläne in die Tat um," sobeschreibt Thomas Fuhr, Leader Fittings LIXIL International und Co-CEO Grohe AG,in der Dokumentation, wie Nachhaltigkeit bei GROHE gelebt und in konkretesHandeln übersetzt wird. Der Kurzfilm ist Teil der globalen Nachhaltigkeits- undKlimaschutz-Initiative "50 Sustainability & Climate Leaders", für die GROHE mit49 internationalen Unternehmen ausgewählt wurde. Als Pioniere ihrer Branchenbeweisen die Porträtierten, wie sie sich auf Grundlage der 17 Ziele fürnachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) [1] der VereintenNationen aktiv für eine nachhaltige Zukunft einsetzen und auf diese Weise andereinspirieren, ihrem Vorbild zu folgen. Auch die Marke GROHE zeichnet anhand vonMeilensteinen ihres 20-jährigen Nachhaltigkeitsengagements nach, mit welcheninnovativen Ansätzen sie Nachhaltigkeit zum Kern ihres unternehmerischenHandelns macht und Transformation als wirtschaftliche Chance begreift. DassGROHE so wirksame Beiträge entlang der gesamten Wertschöpfungskette leistet undes zudem Konsumenten erlaubt, nachhaltig zu leben, honoriert auch die Jury desDeutschen Nachhaltigkeitspreises und zeichnet die Marke im Transformationsfeld"Ressourcen" sowie das Wassersystem GROHE Blue in der Kategorie "Design" aus."Die Wertschätzung unserer Bemühungen mit einem der wichtigstenNachhaltigkeitspreise Europas ehrt uns in hohem Maße. Bei GROHE dreht sich allesum die wertvollste und zugleich knappste Ressource: Wasser. Sie ist Kern unserertäglichen Arbeit. Ressourcenschonend zu agieren und unseren ökologischenFußabdruck zu minimieren muss für uns daher selbstverständlich sein," sagtThomas Fuhr.Hinter den Kulissen von GROHEs NachhaltigkeitsmanagementsGrundlage allen Engagements im Bereich Nachhaltigkeit ist vor allem der Mut,neue Wege zu gehen. Denn fundamentale Veränderungen, wie sie GROHE in denletzten 20 Jahren angestoßen hat, erfordern es, Herausforderungen anzunehmen.Und dies geht nur gemeinsam: Nachhaltigkeit wird bei GROHE in allen Bereichen