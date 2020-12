Mit Experian die besten automatisierten Business Entscheidungen treffen / Erster Meilenstein der Integration von Experian und Arvato Financial Solutions Risk Management erreicht (FOTO)

München (ots) - Der internationale Informationsdienstleister Experian

(https://www.experian.de/) hat einen wichtigen Meilenstein bei der Integration

mit dem Geschäftsbereich Risk Management von Arvato Financial Solutions

erreicht. Das Unternehmen hat bisherige Entscheidungslösungen auf seine eigene

Decisioning Plattform "PowerCurve Strategie Manager" migriert und ermöglicht

seinen Kunden damit die bestmögliche Performance für intelligente automatisierte

Entscheidungen im digitalen Business. Kunden von Experian profitieren jetzt von

der Kombination des besten Datenbestands im DACH-Raum mit den weltweit führenden

Decisioning-Technologien.



"In der Pandemie hängt für Unternehmen mehr denn je von den richtigen

Entscheidungen ab", kommentiert Kai Kalchthaler, CEO von Experian DACH. "Wer in

der Entscheidungsfindung die Möglichkeiten umfangreicher, aktueller Datensätze

und modernster Technologie außer Acht lässt, verliert in der aktuellen Situation

schneller denn je den Anschluss an die Konkurrenz."







schnellen automatisierten Lösungen für jedes Decisioning-Problem verschaffen

Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Als eines der laut Forbes

innovativsten Unternehmen weltweit entwickelt Experian seine Technologie

beständig weiter, sodass seine Kunden auch in Zukunft von diesem

Wettbewerbsvorteil profitieren können.



Als Reaktion auf die aktuellen Herausforderungen konzentrieren sich Unternehmen

in Deutschland auf die Verbesserung von Kundenzufriedenheit und -loyalität.[1]

Um diese Zufriedenheit und Loyalität zu erreichen, ist es wichtig, dass sie auf

jeder Etappe der Customer Journey schnell die richtigen Entscheidungen treffen

und sich agil an geänderte Rahmenbedingungen anpassen. Onlinehändler, die

entscheiden müssen, ob sie einem neuen Kunden Vertrauen können; Banken, die

herausfinden müssen, ob sie einem Kunden online eine Krediterweiterung gewähren

sollen oder nicht; Versicherungen, die wissen müssen, welche Konditionen sie

einem Kunden aktuell anbieten sollen: Im digitalen Geschäft müssen

Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden fallen, ohne das Kundenerlebnis zu

beeinträchtigen. Nur das Zusammenspiel fortschrittlicher Technologie mit

Expertenwissen, wie Experian es bietet, kann das gewährleisten.



Das Decisioning Portfolio von Experian kombiniert eine der weltweit

leistungsstärksten Decision Engines mit traditionellen sowie

nicht-traditionellen Daten und Advanced Analytics, um die bestmöglichen

Entscheidungen im gesamten Customer Lifecyle zu erreichen. Seite 2 ► Seite 1 von 2



