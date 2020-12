--------------------------------------------------------------------------------

Lenzing erhält als einziger Neueinsteiger von CDP zwei A-Bewertungen in denKategorien Klimawandel und Wälder.UnternehmenLenzing - Die Lenzing Gruppe sicherte sich gleich zwei Platzierungen in der "A-Liste" der globalen gemeinnützigen Umweltorganisation CDP. Dabei handelt es sichum die "A-Liste" für die Bekämpfung des Klimawandels sowie jener für den Schutzder Wälder. Durch nachweisbar signifikante Maßnahmen in diesen Bereichen zähltLenzing zu den weltweit führenden Unternehmen in Bezug auf Umweltschutz,Ambition und Transparenz.Der jährliche Offenlegungs- und Bewertungsprozess von CDP ist weithin als derGoldstandard für die Umwelttransparenz von Unternehmen anerkannt. In diesem Jahrbewertete CDP mehr als 5.800 Unternehmen auf der Grundlage von Daten, diemittels Fragebögen übermittelt wurden."Wir sind besonders stolz darauf, der einzige Neueinsteiger zu sein, der aufAnhieb Bestnoten für die Bekämpfung des Klimawandels und den Schutz der Wäldererhalten hat. Die doppelte A-Bewertung verdeutlicht, dass wir mit unsererlangfristigen Nachhaltigkeitsstrategie auf dem richtigen Weg sind und istdarüber hinaus eine Anerkennung unserer Bemühungen um Transparenz sowienachhaltige Rohstoffbeschaffung", sagt Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzenderder Lenzing Gruppe. "Diese Anerkennung wird unsere Sichtbarkeit bei einerbreiten Gruppe von wichtigen Stakeholdern immens erhöhen."Zwtl.: Kernmaßnahmen der Lenzing Gruppe zur Bekämpfung des KlimawandelsLenzing hat sich als weltweit erster Produzent von holzbasierten Cellulosefasernstrategisch verpflichtet, seine CO2 Emissionen pro Tonne Faser bis 2030 um 50Prozent zu senken. Dieses Ziel wurde durch die Science Based Targets Initiativewissenschaftlich verifiziert und genehmigt. Darüber hinaus strebt Lenzing biszum Jahr 2050 eine klimaneutrale Produktion an.Wichtige Meilensteine auf Lenzings Weg zur Klimaneutralität waren heuer dieEinführung von CarbonNeutral(R) Fasern unter der Marke TENCEL(TM), einePlattform zur Rückverfolgbarkeit der textilen Lieferkette auf Basis vonBlockchain-Technologie sowie die Umsetzung von CO2-reduzierenden Energielösungenan den Produktions­standorten Lenzing (Österreich) und Nanjing (China). DieseMeilensteine sind ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie vonLenzing, da sie zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen und für mehr