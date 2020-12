Im Bundesfinanzministerium arbeiten Menschen mit einem besonderen Humor: Sie glauben, dass ein Ehepaar in Deutschland für 423 Euro (Stand 2018) eine 60 Quadratmeter große Wohnung mieten kann (7,04 Euro pro Quadratmeter) und schreiben diese Zahlen auch noch in eine Vorlage für den Bundestag. In den 423 Euro sind schon Nebenkosten enthalten (Bruttokaltmiete). Dass die Mieten

Der Beitrag Steuerstaat bizarr: Erst werden Mieter abkassiert, dann sollen sie Wohngeld beantragen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.