Greencells strebt baldige Vollplatzierung an

Greencells hat eine erste Anleihe-Tranche am Markt platziert. Diese hat ein Volumen von 15 Millionen Euro. Die gesamte Anleihe kommt auf 25 Millionen Euro. Das Papier läuft bis 2025 und ist jährlich mit 6,5 Prozent verzinst. In den kommenden Monaten strebt Greencells eine Vollplatzierung der Anleihe an. Dies soll mittels Privatplatzierungen geschehen. Am 9. November wird die Anleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Börse ...