Oberhaching (ots) - Immobilieninvestments stehen für Sicherheit und Stabilität.Für die Nutzung von Betongold als Kapitalanlage haben die Zweitmarktspezialistender asuco Fonds GmbH einen Weg entwickelt, der über Namensschuldverschreibungenund geschlossene Immobilienfonds führt.Wer Immobilien als Kapitalanlage nutzen möchte, steht zunächst immer vor einergrundsätzlichen Entscheidung: Soll durch den Erwerb einer Immobilie direktinvestiert werden oder sind indirekte Anlagewege vorzuziehen? Auf den erstenBlick mag so manche oder mancher zu einem Direktinvestment tendieren, da Wertund Stabilität des Anlageobjektes auf diese Weise unmittelbar greifbar und damitsolider erscheinen. Erfahrungen zeigen jedoch, dass diese zunächst naheliegendeEntscheidung nicht immer die beste für den Anleger ist und im Nachhinein oftGegenstand von Kritik wird. Die asuco Fonds GmbH legt einige Schwachpunkte derDirektinvestition offen und verweist auf die fundmentalen Vorzüge des indirektenAnlageweges über die selbst entwickelte Zweitmarktlösung - die Produktserieasuco ZweitmarktZins.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Objektkauf zur Eigennutzung oder VermietungDie am weitesten verbreitete Variante bei der Direktanlage dürfte die selbstbewohnte Immobilie darstellen. Über das selbst genutzte Eigenheim hinaus bestehtzudem die Möglichkeit, Immobilien als Direktanlage zu nutzen, indem Haus oderEigentumswohnung(en) gekauft und im Anschluss vermietet werden, um soMieteinnahmen zu erzielen. Beide Spielarten der Direktanlage leiden - obwohl sieeine durchaus sinnvolle und einträgliche Anschaffung darstellen können - untereinigen grundlegenden Nachteilen. Allen voran machen beide einen hohenKapitaleinsatz erforderlich, der nicht für jeden Anleger und jede Anlegerin einerealistische Option darstellt. Darüber hinaus stellt der Immobilienkaufkeineswegs das Ende der finanziellen Aufwendungen dar, vielmehr müssen weiterelaufende Ausgaben - etwa für die Instandhaltung des Objektes - bei derKostenkalkulation ebenfalls berücksichtigt und mit Kritik betrachtet werden.asuco: mehr als ein FondsBei einem indirekten Investment hingegen erfolgt die Kapitalanlage in Immobilienüber Finanzinstrumente wie etwa Fondsanteile. Anders als bei einer Anlage ineine Einzelimmobilie investieren AnlegerInnen hier über den Fonds indirekt ineine Vielzahl von Objekten. Denn das grundlegende Prinzip von Immobilienfondsliegt darin, das Fondsvermögen beispielsweise in Grundstücke und Gewerbe-und/oder Wohnimmobilien zu investieren und über die Mieteinkünfte sowieVeräußerungserlöse laufende Erträge zu erwirtschaften.