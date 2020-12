Köln (ots) - In Zeiten der Corona-Pandemie heißt es für viele Arbeitnehmer:

Anhand der Covid-19-Checkliste prüfen die unabhängigen Fachleute auf Wunsch vonArbeitgebern und Betreibern von Arbeitsstätten, aber auch in Schulen, dieEinhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Lüftung. Dabei erfassen die Expertenauch die Lüftungsmöglichkeiten von einzelnen Räumen in Arbeitsstätten und prüfenetwa den Wartungszustand der Lüftungsanlagen sowie den aktuellen hygienischenZustand von Luftfiltern. Hierbei lassen sich auch Räume, die über die Fenstermit frischer Luft versorgt werden, beurteilen. Auf Basis der Checklisteerstellen die Fachleute von TÜV Rheinland eine Gefährdungsbeurteilung, die aufmögliche Mängel von Raumluftanlagen hinweist. "Unser Check zeigt Arbeitgebern,ob die Lüftungsanlagen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen oder ob sienachbessern müssen", erklärt Dr. Kämmerer.Frischluft statt UmluftFür gemeinschaftlich genutzte Büros sind derzeit sämtliche Lüftungsgeräte tabu,die beispielsweise ausschließlich Umluft ansaugen und in denselben Raumzurückführen. Geräte wie Umluftkühlanlagen, mobile Luftbefeuchter oderStandventilatoren dürfen in der Pandemiezeit ebenfalls nicht betrieben werden.Außerdem gelten besondere Anforderungen für raumlufttechnische Anlagen inGebäuden. Anstatt diese wie üblich nachts und am Wochenende abzuschalten oder ineinen Stromsparmodus zu versetzen, müssen die Anlagen während derCorona-Pandemie durchgängig auf Höchstleistung laufen oder mindestens zweiStunden vor und nach der Nutzung eines Raumes. "Mit unserer Prüfung undBewertung der lüftungstechnischen Gegebenheiten machen Unternehmen einenwichtigen Schritt in die neue und rechtssichere Normalität", so der Experte.Weitere Informationen zur "Covid-19-Checkliste für Lüftungsanlagen" unterhttps://www.tuv.com/hygienepruefung bei TÜV Rheinland.