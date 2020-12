Schweizer Unternehmen setzen bei der Verwaltung ihrer komplexen Cloud-Installationen auf Dienstleister

ZÜRICH, Schweiz, Dec. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut einer neuen, heute veröffentlichten Studie der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, suchen Unternehmen in der Schweiz nach Cloud-Dienstleistern, die ihnen bei der Bewältigung der zunehmenden Nutzung von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen zur Seite stehen.

Folglich müssen sich Cloud-Dienstleister laut Studie nach Partnerschaften mit großen Public-Cloud-Anbietern umschauen. „Dienstleister müssen sich auch für große Public-Cloud-Dienste zertifizieren lassen, um den Kunden gegenüber Fachwissen in Bereichen wie Migration, DevOps und SAP nachweisen zu können“, so Peter Bertschin, Managing Director der Information Services Group (ISG) in der Schweiz.

Viele Cloud-Dienstleister haben während des COVID-19-Lockdowns die von großen Public Cloud-Anbietern angebotenen Schulungs- und Zertifizierungsprogramme wahrgenommen, so die Studie.

Darüber hinaus treibt die anhaltende Pandemie die Nachfrage nach Cloud-Diensten wie etwa cloudbasierte Workstations voran, so die Studie weiter.

Die Studie sieht auch bei Schweizer Mittelstandsunternehmen mit Blick auf die Public Cloud eine Nachfrage nach Beratungsdiensten und Managed Services. Viele mittelständische Unternehmen stufen diese Dienste als erfolgsentscheidend für ihre digitale Transformation ein. Da mittelständische Unternehmen vor der Herausforderung stehen, erfahrene Cloud-Spezialisten zu finden und zu halten, wenden sie sich an Cloud-Dienstleister, die sie insbesondere beim Risikomanagement und beim Umgang mit Compliance-Fragen unterstützen.

Schweizer Unternehmen wenden sich zudem an Cloud-Service-Berater, die ihnen helfen sollen, Risiken zu managen und gleichzeitig ihre Agilität zu erhöhen, so die Studie. Unternehmen sind daran interessiert, Design Thinking, SCRUM und damit verbundene agile Methoden zu übernehmen. Außerdem nutzen sie Anbieter von Beratungs- und Transformationsdiensten, um neue Kundenanforderungen zu erfüllen und von neuen IT-Bereitstellungsmodellen zu profitieren. Gleichzeitig helfen diese Anbieter Unternehmen beim Umgang mit Sicherheitsrisiken in der Cloud, indem sie ihnen cloudnative Sicherheitsangebote bieten.