Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sie am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



"Ich habe mich heute Vormittag testen lassen, weil ich leichte Erkältungssymptome bemerkt hatte", schrieb sie. Der Schnelltest sei positiv ausgefallen. Als Reaktion habe sie sich in häusliche Isolation begeben. An der Haushaltswoche im Parlament wird Göring-Eckardt nach dem positiven Test demnach nicht teilnehmen. Ihr gehe es aktuell "den Umständen entsprechend gut", schrieb die Grünen-Politikerin weiter.