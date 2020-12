Kreise Regierung will Abschlagszahlungen bei Novemberhilfen erhöhen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 08.12.2020, 14:13 | 64 | 0 | 0 08.12.2020, 14:13 | BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die Abschlagszahlungen bei den Novemberhilfen erhöhen. Unternehmen sollen statt bisher maximal 10 000 Euro künftig maximal 50 000 Euro bekommen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen nach einer Einigung zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium erfuhr./hoe/DP/mis Diesen Artikel teilen

