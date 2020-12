Factoringbranche begrüßt Verlängerung der Absicherung von Warenkreditversicherungen

Berlin (ots) - Der Deutsche Factoring-Verband e.V. begrüßt die Verlängerung der

Vereinbarung zur staatlichen Absicherung von Lieferantenkrediten bis zum

30.06.2021 (vgl. https://tinyurl.com/y22lfpf8 ).



Die Bundesregierung hatte bereits im April 2020, um Lieferantenkredite zu

sichern und Lieferketten aufrecht zu erhalten, vor dem Hintergrund der

Coronavirus-Krise in einer Vereinbarung mit den Kreditversicherern einen

Schutzschirm für deutsche Unternehmen bis zum 31.12.2020 geschaffen. Diese

wichtige Maßnahme half der deutschen Factoring-Branche seine immer wichtiger

werdende Rolle als Mittelstandsfinanzier der deutschen Wirtschaft auch in der

Pandemie zu wahren: Im ersten Halbjahr konnte ein Forderungsvolumen von 134,9

Mrd. Euro bedient werden ( https://tinyurl.com/y5kkkhnf ).





Um an diesen Erfolg, im Interesse der Aufrechterhaltung von Lieferketten, dievor der Corona-Pandemie wirtschaftlich gesund waren, anknüpfen zu können, hattesich auch der Deutsche Factoring-Verband gegenüber Politik und Versicherern fürdie Verlängerung dieser wichtigen Unterstützungsmaßnahme eingesetzt, mit Erfolg,wie sich nun zeigte.Im Rahmen der - neuen - sechsmonatigen Verlängerung bleiben Umfang und Funktiondes bisherigen Schutzschirms unverändert: Durch die Garantie der Bundesregierungin Höhe von 30 Milliarden Euro können die Kreditversicherer somit ihren Kundenweiterhin Kreditlimite im bestehenden Umfang von über 400 Milliarden Euro zurVerfügung stellen - trotz gestiegener Risiken angesichts der Coronavirus-Krise.Die Einigung gilt noch vorbehaltlich der beihilferechtlichen Genehmigung durchdie EU-Kommission."Durch die Verlängerung der staatlichen Absicherung wird Factoring weiterhinseinen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Finanzierung der deutschenWirtschaft und der Stärkung des Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität inder Pandemie leisten" , fasst es Michael Menke, Sprecher des Vorstandes desDeutschen Factoring-Verbandes e.V. zusammen.Die Verbandsmitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes e.V. repräsentierenrund 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Marktes in Deutschland,gemessen am Factoring-Umsatz. Sie sind daher maßgebliche Benchmark für dengesamten deutschen Factoring-Markt.