Hamburg (ots) - Das Landgericht Stuttgart hat die Daimler AG mit Urteil vom26.11.2020 - 46 O 76/20 - in einem weiteren Fall zu Schadensersatz im MercedesAbgasskandal verurteilt. Der Käuferin eines Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC stehtaufgrund von vorsätzlicher und sittenwidriger Schädigung einSchadensersatzanspruch in Höhe von 38.169,53 EUR zu. Im Gegenzug muss sie dasmanipulierte Fahrzeug herausgeben.

Die Klägerin hatte das Neufahrzeug mit dem OM 651-Motor und der Abgasnorm Euro 6im Februar 2017 zu einem Kaufpreis von 47.796,35 EUR erworben. Seit Erwerb warsie 60.424 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Den Gebrauchsvorteil für diegefahrenen Kilometer muss sie sich auf Basis einer fiktiven Gesamtlaufleistungvon 300.000 km anrechnen lassen. Für den GLC lag noch kein verpflichtenderRückruf durch das Kraftfahrt-Bundesamt vor. Die Klägerin entschied sich, dasSoftware-Update im Zuge einer sogenannten freiwilligen Kundendienstmaßnahmeaufspielen zu lassen.Das Gericht sah es als erwiesen an, dass im streitgegenständlichen Fahrzeug eineKühlmittel-Sollwert-Temperaturregelung verbaut ist und es sich dabei um eineunzulässige Abschalteinrichtung handelt. Es stellt hierzu fest, dass es keineunterschiedliche Bewertung der Mechanismen als Abschalteinrichtung begründet, obdie Abgasreinigung technisch ausschließlich auf dem Prüfstand funktioniert (wiebeim EA189-Motor des VW-Konzerns) oder ob sie rein faktisch im Wesentlichen aufdem Prüfstand funktioniert (wie im vorliegenden Fall). Durch Abschluss desKaufvertrags bzw. Erwerb des Fahrzeugs sei der Klägerin ein Schaden entstanden.Diese hat deshalb gemäß § 826 BGB wegen vorsätzlicher und sittenwidrigerSchädigung einen Anspruch auf Ersatz ihres Schadens. Gegen Rückgabe desMercedes-Benz GLC muss ihr die Daimler AG daher den Kaufpreis abzüglich einerNutzungsentschädigung erstatten."HAHN Rechtsanwälte vertritt bei Daimler im Rahmen des Abgasskandalsmittlerweile mehr als 4.000 Betroffene bundesweit. Aufgrund illegalerAbschalteinrichtungen in Mercedes-Dieselfahrzeugen konnten schon zahlreicheKlageverfahren gewonnen werden", weiß der Hamburger Rechtsanwalt Peter Hahn. DieKläger erhalten dabei den Kaufpreis unter Anrechnung eines Gebrauchsvorteilserstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an den Hersteller zurück.Alternativ könnte aber auch bei Verbleib des Fahrzeugs beim Fahrzeuginhaber eineEinmalzahlung vereinbart werden.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: mailto:hahn@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61631/4785268OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB