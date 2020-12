Neues China Netzwerk Baden-Württemberg (CNBW) startet mit Umfrage über Zusammenarbeit und Einstellungen

Stuttgart (ots) - Startschuss für das China Netzwerk Baden-Württemberg e.V.

(Vereinssitz Stuttgart). Das CNBW bündelt als neutrale gemeinnützige Plattform

die Interessen von Firmen, Kommunen, Institutionen, Universitäten, Hochschulen,

anderen Organisationen sowie Privatpersonen. Hochkarätige deutsche und

chinesische Beiratsmitglieder aus Ministerien, Kammern, Kommunen,

Landesagenturen, Verbänden, Universitäten/Business Schools und Unternehmen

unterstützen die Vereinsarbeit. Das CNBW arbeitet zudem mit etablierten

Fachorganisationen und anderen China-Vereinigungen auch aus angrenzenden

Regionen zusammen.



Im Netzwerk werden relevante china-spezifische Fragestellungen im intensiven

Austausch diskutiert. Ziel: Synergien, gegenseitiger Mehrwert. Auch die

Öffentlichkeit profitiert von Praxishilfen. Fokus: Fachveranstaltungen

(geschlossen, offen) in interaktiven Formaten, thematische Mitgestaltung,

Identifizierung von Best Practice, Etablierung von Think Tanks,

ergebnisorientiertes Vorgehen in Arbeitskreisen (Deutsch-Chinesische

Zusammenarbeit, Artificial Intelligence, New Mobility/New Energy etc.)









Das CNBW fragt gemeinsam mit der China Business Group der PricewaterhouseCoopers

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) nach Strategien im China-Geschäft,

Zusammenarbeit und Einstellungen. Diese Untersuchung schafft als

Stimmungsbarometer und Trendbericht eine belastbare Basis für neue Ansätze.

Davon profitieren alle Beteiligten der Prozessketten.



Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg

unterstützt die Umfrage finanziell.



Unternehmen (Standort Baden-Württemberg) können sich bis 30. Januar 2021

beteiligen: https://www.surveymonkey.de/r/cnbwumfrage



CNBW-Vorstand/Geschäftsführung



Dr.-Ing. Elmar Stumpf, Vorsitzender des Vorstands

(Geschäftsführender Gesellschafter, conneum concepts, Oberkirch)



Zitat: "Bislang gab es keine Organisation, die sich als neutraler Verein

landesweit der Business-Partnerschaft zwischen Baden-Württemberg und China

widmet. Wir bringen Chinesen und Deutsche bei der Zusammenarbeit

gleichberechtigt zusammen."



Bernhard Weber, 1. stellvertretender Vorsitzender

Geschäftsführer, Baden-Württemberg International (Nanjing);

Repräsentant des Landes Baden-Württemberg in China;

Chairman, Nanjing Chapter of the European Chamber of Commerce in China (EUCCC)



Jochen Schultz, Geschäftsführer und 2. stellvertretender Vorsitzender



Ansprechpartner

Jochen Schultz, Geschäftsführer

mailto:jochen.schultz@china-bw.net

+49 7802 70 307 58



Pressekontakt:



Sabine Ursel

China Netzwerk Baden-Württemberg e.V. (CNBW)

Geschäftsstelle Baden

Südring 3

77704 Oberkirch

mailto:sabine.ursel@china-bw.net

+49 170 833 67 92



http://www.china-bw.net | mailto:info@china-bw.net



