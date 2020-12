Havn Life Sciences stellt psychedelische Wirkstoffe für klinische Studien mit Fokus auf Kriegsveteranen und PTBS zur Verfügung

8. Dezember 2020, Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE : HAVN) (FWB : 5NP) (das „Unternehmen“ oder „Havn Life“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erschließung des menschlichen Potenzials durch evidenzbasierte Forschung und die Entwicklung standardisierter psychoaktiver Wirkstoffe aus Pflanzen und Pilzen konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass mit der internationalen Kriegsveteranenorganisation Heroic Hearts Project („Heroic Hearts“) eine Absichtserklärung (Memorandum of Agreement/„MOA“) unterzeichnet wurde.

Heroic Hearts ist eine in den Vereinigten Staaten gegründete und registrierte gemeinnützige 501(c)(3)-Organisation (Anm.: gemäß Artikel 501(c)(3) des US-Gesetzes von der Einkommensteuer befreit). Diese Organisation bemüht sich darum, psychisch traumatisierten Kriegsveteranen eine psychedelikagestützte Therapie mit Ayahuasca, Psilocybin oder Ketamin zu ermöglichen. Heroic Hearts unterstützt diese Kriegsveteranen während des gesamten Prozesses auch mit professioneller Beratung. Diese Kriegsveteranen haben üblicherweise bereits alle vom Department of Veteran Affairs angebotenen, verfügbaren Ressourcen in Anspruch genommen und damit kaum Erfolge erzielt. Es stehen ihnen somit nur mehr wenige Optionen offen. Heroic Hearts hat derzeit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, in Kanada und im Vereinigtes Königreich.

„Diese Kooperation zwischen Havn Life und Heroic Hearts bietet die Möglichkeit, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden dieser Kriegsveteranen entscheidend zu verbessern“, so Susan Chapelle, die bei Havn Life als EVP of Research and Development verantwortlich zeichnet. „Im Rahmen der Vereinbarung wird Havn Life seine Produkte und Wirkstoffe für die zukünftigen klinischen Studien von Heroic Hearts zur Verfügung stellen. In diesen Studien sollen die Auswirkungen von gering dosierten psychoaktiven Wirkstoffen bei Kriegsveteranen, die an einem seelischen Trauma bzw. einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden, untersucht werden. Diese fortschrittlichen Forschungsaktivitäten werden zur Entwicklung von klinischen Studienformulierungen beitragen, mit denen die Genesung von Personen mit PTBS oder anderen traumatischen Störungen begünstigt werden soll. Wir freuen uns schon sehr auf die enge Zusammenarbeit mit den Kriegsveteranen und auch allen anderen Personen mit militärischem Hintergrund.“