CorVent Medical erhält von der FDA die Zulassung für den Notfalleinsatz des neuartigen Beatmungsgeräts RESPOND-19 für den Einsatz bei mehreren Patienten

Das intuitive Beatmungssystem für die Intensivpflege bietet zuverlässigen und erschwinglichen Einsatz zur Behandlung von mehreren Patienten während eines Anstiegs der klinischen Nachfrage

NEW YORK, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- CorVent Medical, ein Portfoliounternehmen von Coridea, das an der Entwicklung vielseitiger, wiederverwendbarer, lebensrettender Beatmungsgeräte arbeitet, gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für den primären Einsatz des Beatmungsgeräts RESPOND-19 des Unternehmens in der Intensivpflege erteilt hat. RESPOND-19 stellt eine neue Kategorie von Beatmungsgeräten dar und ist für die schnelle Erweiterung der Beatmungskapazität auf Intensivstationen konzipiert, damit Krankenhäuser in Zeiten größter Not mehr Patienten mit akutem Atemnotsyndrom behandeln können. Das Unterstützungssystem bei Bedarfsschüben ist für die Langzeitlagerung optimiert und gewährleistet eine kosteneffiziente Vorbereitung der medizinischen Versorgung. Mit der Notfallzulassung ist das Beatmungsgerät RESPOND-19 nun für den kommerziellen Einsatz in den USA verfügbar. Das Unternehmen rechnet außerdem mit der CE-Kennzeichnung Anfang 2021.