Ihren markanten und langfristigen Aufwärtstrend hat das Wertpapier von BB Biotech mehrere Male verlassen, sodass dieser keinerlei Aussagekraft mehr besitzt. Stattdessen schwankt der Wert seit Ende 2018 in einer groben Seitwärtsbewegung und zwischen den Kursmarken von 50,00 und 67,00 Euro seitwärts. Auffällig ist hierbei jedoch die Aufwärtsdynamik der letzten sechs Handelswochen innerhalb einer einzigen Kaufwelle. Daraus könnte nämlich nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung eine zweite große Kaufwelle erfolgen und das Papier sogar über die Jahreshochs aus 2015 von 67,78 Euro hochdrücken.

Rücksetzer für Einstieg attraktiv

Kurzzeitig scheint den Bullen die Kraft für einen Folgeanstieg ausgegangen zu sein, Rücksetzer in den Bereich von 63,38 und darunter auf den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 60,99 Euro kämen jetzt nicht überraschend. Genau diese Stellen würden sich für ein spekulatives Long-Investment mit einem Ziel an den Jahreshochs aus 2015 bei 67,78 Euro sehr anbieten. Ein Durchbruch könnte in der Aktie sogar mittelfristiges Kurspotenzial an 78,15 Euro freisetzen. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB1YAJ zum Einsatz kommen. Abschläge unter 60,00 Euro sollten jedoch tunlichst vermieden werden, in diesem Szenario könnte noch einmal der Bereich um den EMA 200 (rote Linie) bei aktuell 56,59 Euro einem Test unterzogen werden. Spätestens an den Novembertiefs bei 52,80 Euro sollte jedoch eine stärkere Gegenbewegung zur Oberseite einsetzen, anderenfalls läuft die Aktie Gefahr, noch weiter nach unten durchgereicht zu werden.