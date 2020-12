BAADER BANK belässt Evonik auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Er habe den Eindruck, dass der Geschäftsbereich Parenteral Drug Delivery deutlich wachsen werde, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das innovative Produktportfolio werde am Markt unterschätzt./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 08:30 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.