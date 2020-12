BERLIN (dpa-AFX) - Viele Unternehmen in Deutschland sehen laut einer Umfrage die CO2-Bepreisung in Deutschland ab 2021 als geeignetes Instrument für den Klimaschutz - fordern aber zugleich Entlastungen. Vor allem Industriefirmen befürchten eine Gefährdung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, wie aus einer am Dienstag vorgelegten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervorgeht.

Ab 2021 startet ein CO2-Preis mit dem Ziel, fossile Brenn- und Kraftstoffe weniger attraktiv zu machen und zum Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen anzuregen.