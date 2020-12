NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial könnte am Dienstag wieder unter die Marke von 30 000 Punkten rutschen. Sorgen über die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen in den Vereinigten Staaten drängten die bald erwarteten, ersten Impfungen sowie die Hoffnungen auf ein weiteres Konjunkturpaket in den Hintergrund.

Gut eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex 0,27 Prozent tiefer bei 29 988 Punkten. Zu Wochenbeginn war er noch erneut auf ein Rekordhoch geklettert, hatte dann aber im Minus geschlossen. Die Technologiebörse Nasdaq hatte ebenfalls neue Bestmarken verzeichnet und sich - anders als der Dow und der marktbreite S&P 500 - bis zuletzt in positivem Terrain behauptet.