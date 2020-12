MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re will seinen Gewinn in den Jahren nach der Corona-Krise wieder merklich steigern. Vorstandschef Joachim Wenning setzt dazu auf einen weiteren Geschäftsausbau in der Rückversicherung, eine stärkere Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle etwa im Internet der Dinge. Außerdem soll die Tochter Ergo bis zum Jahr 2025 so rentabel werden wie die Rückversicherungssparte, wie der Dax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Und bis 2050 will die Munich Re raus aus Kapitalanlagen und Versicherungsverträgen im Bereich Kohle, Öl und Gas.

An der Börse konnten die Pläne der Konzernführung nicht überzeugen. Die Munich-Re-Aktie büßte nach den Nachrichten ihre Kursgewinne vom Morgen ein und trat am frühen Nachmittag praktisch auf der Stell. Damit wurde sie rund neun Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.