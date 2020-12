EI Sturdza Strategic Management Limited: Eric Sturdza Investments: Erfolgreicher Europa-Aktienfonds wird umbenannt bei unverändertem Anlageprozess

Frankfurt, 08.12.20 - Der Strategic European Smaller Companies Fund (der "Fonds") aus dem Hause Eric Sturdza Investments wird zukünftig unter dem Namen Strategic European Silver Stars Fund geführt. Der Anlageprozess des Erfolgsfonds bleibt unverändert, die Verwaltung wird weiterhin bei Pascal Investment Advisers S.A. unter der Führung von Bertrand Faure liegen. Seit seiner Auflegung im Mai 2015 hat der Fonds 57 Prozent an die Anleger zurückgezahlt und seine Benchmark, den STOXX Europe 600 NR EUR Index, um 42 Prozent übertroffen. Dieses außergewöhnlich starke absolute und relative Resultat zeigt sich in einer Rendite von 8,5 Prozent p.a., im Vergleich zu 2,6 Prozent p.a. bei der Benchmark.*

Anleger können den Fonds nun täglich anstatt nur wöchentlich handeln, mit einer Vorankündigungsfrist von einem Tag für Käufe und fünf Tagen für Rücknahmen, was die Flexibilität für Investoren erhöht. Ebenso wurden die Restriktionen hinsichtlich der Marktkapitalisierung der Unternehmen aufgehoben, wobei es keine Änderungen am Anlageprozess oder beim Fondsmanagement gibt. Der Fokus auf Small und Mid Caps wird beibehalten und resultiert aus einem einzigarten Research-Ansatz, der die Untersuchung von Fundamentaldaten mit einem umfassenden Blickwinkel und Private Equity-Managementmethoden kombiniert. 'Hohe Überzeugung & Konzentration' und 'Disziplin & Sorgfalt' sind weiterhin die tragenden Säulen der Anlagephilosophie.

Die Investmentgesellschaft Eric Sturdza Investments, die insgesamt 2,3 Mrd. Euro Assets under Management verwaltet, gleicht mit den vorgenommenen Änderungen den Prospekt noch enger an den Fonds an.

Der Fonds wird in Strategic European Silver Stars Fund umbenannt. Der neue Titel bezieht sich auf die in den Alpen wachsende Edelweiß-Blume, die unter harschen Bedingungen in sehr großen Höhen wächst. Die kleine weiße Blume steht als Symbol für Tapferkeit und Durchhaltevermögen für diejenigen, denen es gelingt, sie aufzuspüren. Zudem soll sie die ESG-Überzeugungen des Fondsmanagers zum Ausdruck bringen.