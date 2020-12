Berlin (ots) - Shopify (https://www.shopify.de/) , die führende

E-Commerce-Plattform für den Multichannel-Vertrieb, veröffentlicht heute zum

ersten Mal einen Report über die Zukunft des Handels in Deutschland. Dieser

Bericht befasst sich mit Zukunftsprognosen für die Branche, indem er globale

Shopify-Daten und Erkenntnisse von Verbrauchern und mehr als einer Million

Händlern aus elf Märkten miteinander verbindet. Das Unternehmen hat in

Deutschland vier Schlüsseltrends festgestellt: Das Wachstum des Onlinehandels

wird größtenteils von den jungen Generationen vorangetrieben, Käufer sind mehr

und mehr dazu bereit, unabhängige Unternehmen zu unterstützen und lokal

einzukaufen und der Einzelhandel, wie wir ihn kennen, wird sich grundlegend

verändern. Zudem spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle.



Das Wachstum des Onlinehandels wird von der jungen Generation vorangetrieben





Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Reports ist die wachsende Bedeutung desOnlinehandels. Die große Mehrheit der deutschen Befragten (87 Prozent) gaben an,seitdem Corona zur Pandemie erklärt wurde, online eingekauft zu haben. Auch dieHöhe der Ausgaben ist seitdem maßgeblich gestiegen. 36 Prozent der Befragtenerklärten, in den vergangenen Monaten höhere Beträge online ausgegeben zu haben.Die Pandemie hat einen Verhaltenswandel hin zum Onlinehandel in Gang gesetzt,der insbesondere auf die jüngere Generation zurückzuführen ist. 57 Prozent der18- bis 34-Jährigen gaben an, mehr online auszugeben. Diese Altersgruppe trägtaußerdem maßgeblich zum Wandel des Handels bei. Beispielsweise erwarten 65Prozent der jüngeren Befragten von Unternehmen, dass der Versand schnellvonstatten geht. Dies ist ebenso die Gruppe, in der die Nachfrage nachalternativen Lösungen in der Lieferung, wie zum Beispiel "Click & Collect", alsodie Möglichkeit Onlinebestellungen im stationären Handel abzuholen, am höchstenist. Für Marken und Händler bedeutet dies, dass sie ihre Omnichannel-Strategieund ihre Präsenz in den Sozialen Medien ausbauen müssen sowie Authentizitätbeweisen müssen. Kurzum: Sie brauchen einen langen Atem.Umweltbewusstes Kaufverhalten gewinnt an BedeutungZudem unterstreicht der Bericht die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit undGemeinwohl in den Kaufentscheidungen der Deutschen. Knapp die Hälfte derBefragten (47 Prozent) gaben an, dass Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle beiihren Einkäufen spiele. Insbesondere die jüngere Generation ist vonNachhaltigkeit getrieben: 59 Prozent der 18- bis 34-Jährigen gaben an, vor allemauf nachhaltige Produkte zu setzen.Der Trend geht hin zu Käufen von lokalen und unabhängigen Marken