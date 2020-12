Wie in den Jahren 2019 und 2020 werden die Anleger des Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income zudem im Jahr 2021 die monatliche stabile Basis-Ausschüttung von 0,25 Euro pro Anteil jeweils zur Monatsmitte erhalten. Zusätzlich erfolgt im April die Sonderausschüttung in Höhe von 0,48 Euro für das Kalenderjahr 2020.

Sonderprämie – der monatlich ausschüttenden Anleihenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) wird seinen Anlegern im April 2021 eine Sonderzahlung in Höhe von 0,48 Euro je Anteilsschein (Vj. 0,46 Euro) ausschütten. Das teilte das Fondsmanagement heute mit.

Pro Monat: 0,25 Euro + X

Seit Fondsauflage im Sommer 2019 konnte bislang in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden. Die nächste reguläre Ausschüttung in Höhe von 0,25 Euro je Fondsanteil erfolgt am 15.12.2020.

Derzeit liegt der Anteilspreis je Fondsanteil des Bonds Monthly Income unter 100 Euro. Das Wertpapierportfolio des Fonds weist eine Rendite von über 7,00% bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von unter 3 Jahren auf.

