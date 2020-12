GoldMining kündigt vertrauliche Einreichung des Entwurfs der Registrierungserklärung für geplanten Börsengang der Gold Royalty an

Vancouver, British Columbia - 8. Dezember 2020 - GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty"), vertraulich den Entwurf einer Registrierungserklärung auf Formular F-1 bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") in Bezug auf einen geplanten Börsengang von Gold Royalty-Wertpapieren in den Vereinigten Staaten eingereicht hat. Es wird erwartet, dass der Börsengang stattfinden wird, nachdem die SEC ihren Prüfungsprozess abgeschlossen hat, vorbehaltlich der Markt- und anderen Bedingungen. Die Anzahl der zu verkaufenden Wertpapiere und deren Preisgestaltung wurde noch nicht festgelegt.