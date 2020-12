GOLDMAN SACHS belässt Kion auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Kion auf "Sell" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für den Gabelstaplerhersteller seien zu hoch und die Aktie sei im historischen Vergleich teuer, schrieb Analyst William Turner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine eigenen operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die beiden kommenden Jahre und trug damit negativen Wechselkurseffekten Rechnung./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.