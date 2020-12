Köln (ots) -



- 96 Prozent der mobilen Nutzer sind täglich mit ihrem Smartphone online

- Mehr als die Hälfte greift für Informationen zuerst zum Smartphone

- Smartphone-Nutzung zum Shoppen und Bezahlen nimmt an Bedeutung zu



Mein Smartphone - mein engster Vertrauter. Des Deutschen Beziehung zu seinem

Smartphone funktioniert sehr gut - dieses Fazit lassen die Ergebnisse der

neunten Welle der repräsentativen "Mobile 360° Studie" zu. Erstmals

veröffentlicht die Ad Alliance die etablierte Grundlagenstudie, die sich

alljährlich der Einordnung der deutschen Smartphone-Nutzer widmet. Es ist

offensichtlich das Endgerät, das am häufigsten mit Informationen gefüttert wird

und ebenso Informationen abruft wie kein anderes. Immer ausgefeiltere Funktionen

intensivieren die Nutzung, nehmen Einfluss auf das alltägliche Leben und auf die

Nutzung anderer Medienangebote. Ad Alliance wollte genauer wissen, wie intensiv

diese Beziehung tatsächlich ist und hat mehr als 1.500 deutsche

Smartphone-Nutzer*innen zu ihrer Nutzungshäufigkeit, -situation und -motivation

befragt.





Niemanden berühren wir so oft: Kickstarter am Morgen, Betthupferl am Abend96 Prozent der Befragten nutzen ihr Smartphone (mehrmals) täglich für denmobilen Internetzugriff - jederzeit und an jedem Ort. 40 Prozent sagen ihremSmartphone "Guten Morgen" oder "Gute Nacht", denn innerhalb der ersten oderletzten zehn Minuten des Tages geht ihr Griff zum Smartphone. Es ist wichtigstesBindeglied zur Außenwelt - vor allem in Zeiten der Isolation - und entsprechendgehören Messenger und Nachrichten zu den Hauptgründen für die mobileInternetnutzung: 92 Prozent versenden mehrmals pro Woche Textnachrichten und 86Prozent schreiben E-Mails. Lediglich 78 Prozent geben an, mehrmals in der Wocheden eigentlichen Zweck eines Smartphones zu nutzen - um zu Telefonieren. Nebenseiner Funktion als Kommunikationsmittel spielt das Smartphone eine zentraleRolle für die schnelle Informationsbeschaffung: 76 Prozent rufenWetterinformationen ab, 65 Prozent nutzen es zur Wissens- undInformationsrecherchen und 63 Prozent konsumieren ihre Nachrichten über dasmobile Endgerät.Nie alleine sein: Bildschirmzeit in sozialen NetzwerkenSmartphoner (86%) gehen mobil ins Netz, um über Messenger zu kommunizieren undmehr als die Hälfte (57%) geben an, dass ihnen die wöchentliche Nutzung sozialerNetzwerke wichtig ist. Vor allem bei Jüngeren sind die sozialen Netzwerkebeliebt - Instagram (81%) führt das Ranking bei den unter 30-Jährigen an, mit