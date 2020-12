Havn Life Sciences liefert psychedelische Verbindungen für klinische Studien zur PTBS

Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) ein Biotechnologieunternehmen aus Vancouver, entwickelt mit Hilfe von standardisierten, psychoaktiven Verbindungen, Produkte für die Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit. Mit der internationalen Veteranenorganisation "Heroic Hearts Project" (Heroic Hearts) hat das Unternehmen nun ein "Memorandum of Agreement" (MOA) unterzeichnet. In Zusammenarbeit werden innovative Ideen und psychedelische Formulierungen für klinische Studien exploriert, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) zu unterstützen.



"Heroic Hearts" ist eine eingetragene gemeinnützige Organisation, die in den USA gegründet wurde und Militärveteranen, die mit psychischen Traumata zu kämpfen haben, mit psychedelischen Therapieoptionen wie Ayahuasca, Psilocybin und Ketamin versorgt. "Heroic Hearts" bietet diesen Veteranen während des gesamten Prozesses Unterstützung und professionelle Beratung. Diese Veteranen haben in der Regel alle verfügbaren Ressourcen des "Department of Veteran Affairs" mit begrenztem Erfolg ausprobiert, so dass ihnen nur sehr wenige weitere Optionen zur Verfügung stehen. "Heroic Hearts" hat derzeit Niederlassungen in den USA, Kanada und Großbritannien.



"Diese Zusammenarbeit zwischen Havn Life und Heroic Hearts hat das Potenzial, die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Militärveteranen außerordentlich zu beeinflussen", kommentierte Susan Chapelle, EVP für Forschung und Entwicklung bei Havn Life, das Agreement. "Im Rahmen der Vereinbarung wird Havn Life Produkte und Verbindungen liefern, die in zukünftigen klinischen Studien von Heroic Hearts verwendet werden sollen, in denen die Auswirkungen niedrig dosierter psychedelischer Verbindungen auf Veteranen untersucht werden, die an emotionalem Trauma und PTBS leiden. Diese fortschrittliche Forschung wird dazu beitragen, Formulierungen für klinische Studien zu entwickeln, die bei der Heilung von PTBS und anderen traumabedingten Störungen helfen. Wir freuen uns darauf, eng mit Veteranen und anderen Personen mit militärischem Hintergrund zusammenzuarbeiten."

