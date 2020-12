Neue Studie gibt detaillierte Einblicke in die Games-Branche vor dem Start der bundesweiten Games-Förderung

Berlin (ots) -



- 50 Prozent aller Games-Unternehmen sind jünger als 5 Jahre

- 8 von 10 Beschäftigte sind sozialversicherungspflichtig und unbefristet

beschäftigt

- Exportquote liegt mit 47 Prozent rund 5 Mal höher als der anderer Teile der

Kultur- und Kreativwirtschaft

- Besonderheit im Vergleich zu anderen Ländern: Games-Unternehmen verteilen sich

über eine Vielzahl an Standorten in ganz Deutschland



Heute wurden die Ergebnisse der Studie "Die Games-Branche in Deutschland

2018/19/20" erstmals präsentiert. Sie gibt detaillierte Einblicke in die

Games-Branche und den Games-Markt in Deutschland vor Einführung der bundesweiten

Games-Förderung und soll in Zukunft auch als Bezugspunkt genutzt werden, um die

Wirksamkeit der Games-Förderung zu messen.







Oliver Castendyk von der Hamburg Media School, "stagniert der deutsche

Games-Produktionsmarkt im Gegensatz zur globalen Entwicklung: Zwar ist der

deutsche Games-Markt weiter stark gewachsen, allerdings konnten nur wenige

heimische Unternehmen hiervon profitieren. Der Marktanteil deutscher

Spieleproduktionen liegt weiterhin bei unter 5 Prozent; auch die Anzahl der

Beschäftigten hat sich nicht positiv entwickelt. Damit konnte das Potenzial der

Games-Branche in Deutschland bisher nicht genutzt werden. Wir sind gespannt auf

die Effekte in den kommenden Jahren, wenn die von der Bundesregierung

eingeführte bundesweite Games-Förderung ihre Wirkung entfaltet."



"Die neue Games-Studie unterstreicht aus unserer Sicht die Bedeutung der

Games-Förderung für den Standort Deutschland: Denn seit der ersten Studie 2017

gibt es in den entscheidenden Bereichen, wenn überhaupt, nur geringe

Fortschritte: Das seit Jahren positive Umsatzwachstum des Games-Marktes hatte

bisher kaum Effekte für die hiesigen Games-Unternehmen oder Auswirkungen auf die

Beschäftigtendaten. Die jetzt gestartete große Games-Förderung schafft dagegen

erstmals konkurrenzfähige Rahmenbedingungen für die Spiele-Entwicklung in

Deutschland", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. "Damit kommt der neuen

Studie eine besondere Bedeutung zu: Sie ist die 'Nullmessung' mit der in den

kommenden Jahren die Wirksamkeit der Games-Förderung überprüft und optimiert

werden kann."



Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr

und digitale Infrastruktur: "Die Studie zeigt, dass bei uns in Deutschland viele

Spiele verkauft, aber leider noch zu wenige entwickelt werden. Das wollen wir

mit der Games-Förderung des Bundes ändern und Deutschland international

konkurrenzfähig machen: Mit rund 250 Millionen Euro Bundesförderung tragen wir Seite 2 ► Seite 1 von 3



