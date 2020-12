MORGAN STANLEY belässt Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. 2021 würden die Karten im Kapitalgütersektor vollkommen neu gemischt, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die frühere Siemens-Energietochter sei einer von fünf "Top Picks" für das kommende Jahr, die Aktie mache auf ihn einen extrem fehlgepreisten Eindruck./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 05:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.