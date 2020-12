TSX akzeptiert Bekanntmachung für ein Normal Course Issuer Bid

Das Angebot wird am 15. November 2020 in Kraft treten und spätestens am 14. November 2021 auslaufen. Alle Ankäufe von Stammaktien im Rahmen des Angebots können entweder an der TSX zu dem jeweils aktuellen Marktpreis in Übereinstimmung mit deren Vorschriften oder an der New Yorker Börse (New York Stock Exchange, „NYSE“) gemäß der Bestimmung 10b-18 des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (U.S. Securities Exchange Act of 1934) erfolgen. Käufe können darüber hinaus über Einrichtungen der TSX und NSYE sowie über alternative Handelssysteme in Kanada bzw. den USA oder im Rahmen privater Vereinbarungen oder im Rahmen eines spezifischen Aktienrückkaufprogrammes aufgrund einer von einer Wertpapieraufsichtsbehörde erteilten Ausnahmeverfügung („Specific Share Purchase Program“) erfolgen. Käufe, die im Rahmen privater Vereinbarungen oder eines spezifischen Aktienrückkaufprogrammes auf Basis einer Ausnahmeverfügung zustande kommen, werden zu niedrigeren als den aktuellen Marktpreisen erfolgen. Die Regelungen und Richtlinien der TSX enthalten Einschränkungen in Bezug auf die Anzahl von Aktien, die im Rahmen des Angebots gekauft werden können. Diese Einschränkungen basieren auf den durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der Stammaktien an der TSX. Die Safe-Harbor-Bedingungen der Bestimmung 10b-18 legen darüber hinaus gewisse Begrenzungen hinsichtlich der Anzahl von Aktien auf, die pro Tag an der NYSE gekauft werden dürfen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen für Blockkäufe beträgt die Höchstanzahl der Aktien, die im Rahmen des Angebots pro Tag an der TSX gekauft werden können, infolge solcher Begrenzungen 234.405 Aktien. Diese Zahl entspricht 25% des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens in den vorangegangenen sechs Monaten (konkret 937.621 Stammaktien an der TSX). Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen für Blockkäufe beträgt die Höchstanzahl der Aktien, die pro Tag an der NYSE gekauft werden können, 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens während der letzten vier Kalenderwochen vor dem Kaufdatum. Vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Anforderungen wird die tatsächliche Anzahl der zurückgekauften Stammaktien und der Zeitpunkt solcher eventuellen Käufe weiterhin von Magna festgelegt, wobei zukünftige Preisbewegungen und andere Faktoren berücksichtigt werden. Alle Käufe unterliegen Magnas normalen Black Out Sperrfristen. Jegliche Käufe, die während dieser Black Out Sperrfristen getätigt werden, sind ausschließlich entsprechend einem vordefinierten automatischen Aktienkaufplan durchzuführen, den Magna mit seinem zugewiesenen Broker eingehen kann.

