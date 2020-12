Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Gerresheimer will Wachstum mit Investitionen antreiben Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharma- und Kosmetikindustrie Gerresheimer will weiterhin kräftig in künftiges Wachstum investieren. Für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2021 (per Ende November) sowie für 2022 plant Finanzvorstand …