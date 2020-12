WASHINGTON (dpa-AFX) - Der künftige US-Präsident Joe Biden will nach übereinstimmenden Medienberichten erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten einen Schwarzen zum Verteidigungsminister machen: den ehemaligen General Lloyd Austin. Das berichteten in der Nacht zum Dienstag der Fernsehsender CNN und die Nachrichtenseite Politico. Der 67-Jährige war bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand 2016 Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten.

Auf diesem Posten war Austin verantwortlich für die US-Einsätze unter anderem im Irak, in Syrien und in Afghanistan - alles Konfliktherde, die immer noch nicht befriedet sind. In seinen Dienstjahren von 2013 bis 2016 gewann die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Region an Kraft - was auch für Fragen an Austin sorgen könnte. Zu Beginn seiner mehr als 40-jährigen Karriere im US-Militär war er auch in Deutschland im Einsatz.