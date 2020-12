BREMEN (dpa-AFX) - Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hat die geplante Anhebung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent zum 1. Januar verteidigt. Sollte die Anpassung mit dem Zurückziehen des Gesetzentwurfs in Sachsen-Anhalt politisch endgültig gescheitert sein, sei dies schade, sagte Bovenschulte am Dienstag in Bremen. Der Bedarf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten werde intensiv untersucht und seriös begutachtet. "Was dabei rauskommt, ist im Prinzip verfassungsrechtlich geboten."

Im Falle eines Scheiterns geht der SPD-Politiker davon aus, dass die ARD-Sender und das ZDF sich beim Bundesverfassungsgericht zur Wehr setzen. Es gehe nicht um eine politische Ermessensentscheidung, sondern einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gebührenerhöhung, die den Rundfunkanstalten in solch einem Falle vorenthalten würde./hr/DP/nas