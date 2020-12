Die m:access-notierte FCR Immobilien meldet einen weiteren Verkauf aus dem eigenen Portfolio: Man trennt sich von einem voll vermieteten Fachmarktzentrum in Pößneck mit einer vermietbaren Fläche von 7.600 Quadratmetern. Mit dem Abschluss des Deals rechnet FCR noch im laufenden Jahr. „Der Kapitalrückfluss nach Abzug der Objektfinanzierung durch den Immobilienverkauf in Pößneck beläuft sich auf rd. 2 Millionen Euro”, so das ...