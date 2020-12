Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/ London (ots) -- Eine neue Studie schätzt, dass sich die Lieferketten aufgrund derCOVID-19-Krise und veränderter Verbrauchertrends verstärkt ins Inlandverlagern werden.- Deutsche Einzelhändler werden demnach Produkte für 9,4 Mrd. Euro (11,2 Mrd.USD) in den nächsten zwölf Monaten zusätzlich aus Deutschland beziehen.- 54 Prozent der Deutschen sind bereit, mehr für nachhaltig produzierte Warenauszugeben. Das Verbraucherverhalten hat sich somit nachhaltig verändert.- 55 Prozent der befragten Händler haben infolge der COVID-19-Krise mit derDiversifizierung ihrer Lieferketten begonnen. Die Resilienz von Lieferkettenist wichtiger denn je - mehr als reine Kostenvorteile.- 77 Prozent der Unternehmen wollen in die Digitalisierung ihrer Lieferketteninvestieren.Eine neue Studie von Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M),einer führenden internationalen Unternehmensberatung, beschreibt die Zukunft desEinzelhandels und die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die Lieferketten.Zusammen mit Retail Economics (http://www.retaileconomics.co.uk/) hat A&M 30 dergrößten europäischen Einzelhändler sowie mehr als 3.000 Haushalte in Deutschlandund fünf weiteren europäischen Ländern befragt. Laut der Studie werdenEinzelhändler Produkte im Wert von rund 9,4 Mrd. Euro (11,2 Mrd. USD) in dennächsten zwölf Monaten aus Deutschland beziehen.55 Prozent der Händler haben bereits mit der Diversifizierung ihrer LieferkettenbegonnenDie COVID-19-bedingten Einschränkungen des internationalen Warentransportsstellten Unternehmen vor plötzliche Lieferengpässe und zwangen viele zu einemUmdenken. 70 Prozent der befragten Händler hinterfragten ihreLieferketten-Strategie als Folge der COVID-19-Krise und mehr als die Hälfte (55Prozent) haben bereits begonnen, ihre Lieferketten zu diversifizieren. Davonwollen 29 Prozent dies in den nächsten zwölf Monaten umsetzen. 14 Prozent derbefragten Unternehmen haben bereits begonnen, Produktionen und Prozesse insInland zu verlagern."Lange hat sich der Einzelhandel vor allem auf Kostenvorteile inNiedriglohnländern konzentriert. Die COVID-19-Krise ändert dies schlagartig,jetzt steht die Resilienz der Lieferketten im Vordergrund. Sind die Produktenicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, spielt die günstige Produktion imAusland keine entscheidende Rolle mehr. Um in künftigen Krisen weniger anfälligfür Lieferengpässe zu sein, planen die Händler ihre Lieferketten nachhaltig zudiversifizieren und in Teilen zurück ins Inland zu holen", kommentiert PatrickSiebert (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/patrick-siebert) , ManagingDirector und Co-Head der Corporate Transformation Services bei Alvarez & Marsal