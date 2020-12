Aves One-Anleihe 2020/25 (A289R7) erneut aufgestockt – Gesamtvolumen steigt auf bis zu 60 Mio. Euro

Hinweis: Den Nachtrag zum Wertpapierprospekt finden Sie hier.

Akquisitionen und Finanzierungen

Die Emissionserlöse dienen einerseits der Finanzierung von Akquisitionen und andererseits zur Refinanzierung bestehender Assets. Die Konditionen der im Juni 2020 begebenen Anleihe bleiben von der Aufstockung unberührt. Die Anleihe ist weiterhin ab einem Zeichnungsbetrag von 1.000 Euro bei einer Stücklung von 1.000 Euro erhältlich sein.

ANLEIHE CHECK: Die am 1. Juni 2020 begebene Aves One-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A289R74) ist mit einem jährlichen Zinskupon von 5,25% p.a. ausgestattet. Die Zinsen werden halbjährlich jeweils am 1. Dezember und am 1. Juni ausgezahlt. Die Laufzeit der im Freiverkehr der Börse Frankfurt notierten Anleihe endet am 31. Mai 2025.

