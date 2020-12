Zahl geschlossener Schulen in Deutschland leicht gesunken

BERLIN (dpa-AFX) - Sachsen ist das erste Bundesland, das in der zweiten Corona-Welle flächendeckende Schulschließungen angekündigt hat. Vor diesem ab kommenden Montag geplanten drastischen Schritt ist die Zahl der Corona-bedingt geschlossenen Schulen in Deutschland zunächst leicht gesunken. Nach aktuellen Zahlen der Kultusministerkonferenz (KMK) waren in der vergangenen Woche 109 Schulen in Deutschland ohne Präsenzunterricht. Das waren 48 weniger als in der Vorwoche. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 32 000 allgemeinbildende Schulen und rund 9000 Berufsschulen.

Deutlich mehr Schulen meldeten allerdings eingeschränkten Präsenzbetrieb. Nach der am Dienstag veröffentlichten KMK-Statistik waren an 4389 von rund 25 000 Schulen, zu denen entsprechende Daten vorlagen, einzelne Klassen oder Lerngruppen im sogenannten Distanzunterricht, also zu Hause. In der Vorwoche waren es 3712 Schulen.