MANNHEIM - Die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe hat die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Dezember deutlich aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 16,0 Punkte auf 55,0 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf im Schnitt 46,0 Punkte.

LONDON - Im Gezerre um einen Brexit-Handelspakt bemühen sich Großbritannien und die EU trotz massiven Zeitdrucks um vorsichtigen Optimismus. "Ich bin immer hoffnungsvoll", sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Dienstag in London. "Ich bin sehr hoffnungsvoll, aber ich muss ehrlich mit Ihnen sein: Ich denke, die Situation ist im Moment sehr knifflig." Auch die Europäische Union bekräftigte ihr Interesse an einer Einigung mit dem ehemaligen Mitgliedsland. Viel Zeit dafür bleibt bis zum 31. Dezember nicht.

Polen will in Streit um EU-Haushaltsstreit hart bleiben

WARSCHAU/BRÜSSEL - Im Streit um die Blockade des EU-Haushalts durch Polen und Ungarn zeichnet sich keine schnelle Lösung ab. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki machte am Dienstag in Warschau deutlich, dass es beim EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag möglicherweise noch keine Einigung gibt. Polen bereite sich darauf vor, dass es lange Monate mit Gesprächen und Verhandlungen geben könne. "Es gibt bestimmte Grundsatzfragen, von denen wir uns nicht wegbewegen und nicht zurücktreten", sagte er.

USA: Produktivität steigt weniger als erwartet



WASHINGTON - Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im dritten Quartal schwächer gestiegen als zunächst ermittelt. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit erhöhte sich auf das Jahr hochgerechnet um 4,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 4,9 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal war die Produktivität noch um 10,6 Prozent gestiegen.

ROUNDUP 2: EU-Staaten einigen sich auf Maut-Regeln für Lastwagen ab 3,5 Tonnen

BERLIN - Die EU-Staaten haben sich mehrheitlich auf neue Maut-Regeln für Lastwagen in der EU geeinigt. Einzig Österreich lehnte bei öffentlichen Beratungen der Verkehrsminister am Dienstag einen Vorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab. Demnach soll es mittelfristig in allen EU-Staaten, in denen es bereits Gebührensysteme für Lkw gibt, eine verpflichtende Gebührenerhebung für Lastwagen über 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht geben. Die Länder sollen jedoch selbst entscheiden können, ob sie ein strecken- oder zeitbezogenes Mautsystem einführen, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte.