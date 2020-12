Kritik an Staatsanwaltschaft im Immobilienskandal um German Property Group

Hamburg (ots) - Im Fall des mutmaßlichen Anlegerbetrugs der Immobilienfirma German Property Group aus Niedersachsen gibt es scharfe Kritik an dem zögerlichen Verhalten der Staatsanwaltschaft Hannover. "Ich habe es in 36 Jahren Strafverteidigererfahrung noch nie erlebt, dass eine Staatsanwaltschaft so lange zuwartet," sagt Rechtsanwalt Wolfgang Kubicki. Er vertritt Anleger aus Großbritannien. Bei der Staatsanwaltschaft liegen mehrere Strafanzeigen unter anderem gegen den ehemaligen Geschäftsführer der German Property Group (GPG) Charles Smethurst vor, die älteste von Dezember 2019. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seitdem wegen Anlagebetrugs und Insolvenzverschleppung. Doch passiert ist offenbar nur wenig, das zeigen Recherchen von NDR, BR und Süddeutscher Zeitung



Etwa eine Milliarde Euro sammelte die inzwischen insolvente Immobilienfirma CPG - ehemals Dolphin Trust - von Anlegern in aller Welt ein. Dabei spielte der Standort Deutschland eine zentrale Rolle und diente offenbar als Lockmittel: Im scheinbar sicheren Deutschland sollte das Geld in zum Teil denkmalgeschützte Immobilien investiert werden, um diese aufwendig zu sanieren und teuer zu verkaufen. Den Anlegern wurden Renditen von bis zu 15 Prozent in Aussicht gestellt. Spätestens seit der Insolvenz der Firma ist klar: Ein Großteil des Geldes ist verschwunden - mehrere hundert Millionen Euro.