HAMBURG (dpa-AFX) - Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Unterbeschäftigung: Die Corona-Krise hat weltweit den Arbeitsmarkt durchgerüttelt. Das traf auch den Konzern New Work , der vor allem für sein Karrierenetzwerk Xing bekannt ist. Von einer schlechteren Stimmung ist beim Hamburger Unternehmen aber bislang nichts zu erkennen - im Gegenteil. Was bei New Work los ist, wie Analysten die Lage einschätzen und was die Aktie macht.

Im Frühjahr brachte die Corona-Pandemie den Arbeitsmarkt in merkliche Schieflage, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung stiegen. Auch bei New Work war die Flaute spürbar: So machten sich Effekte im ersten Quartal vor allem im Neugeschäft beim E-Recruiting sowie bei den Themen Marketing und Events bemerkbar, hieß es zum Zeitpunkt der Zahlenvorlage im Mai. Und auch in den Monaten darauf fehlten Umsatzerlöse, weil etwa Werbekunden ihre Ausgaben reduzierten und Events nicht stattfinden durften.

Dies alles sei aber nur eine kurzweilige Entwicklung, gab sich die neue New-Work-Chefin Petra von Strombeck im August siegessicher. Sie spekuliert darauf, dass ihr Unternehmen mit Blick auf den demografischen Wandel und die Digitalisierung eine noch viel größere Rolle spielen werde. Auch sieht die Managerin das Thema "neue Arbeitsmodelle" als derzeit so aktuell wie nie an, dies stimme sie optimistisch.

Klar ist: Die Burda-Tochter New Work rechnet damit, dass in den kommenden zehn Jahren mehrere Millionen Arbeitnehmer altersbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden werden und entsprechend Arbeitsplätze neu besetzt werden müssen. Dafür sei der Konzern mit digitalen Recruiting-Angeboten gewappnet.

Dabei geben dem Unternehmen die eigenen Kunden scheinbar Rückendeckung. In einer Umfrage unter Mitgliedern des Karrierenetzwerks Xing gab jeder Vierte an, im aktuellen Job unzufrieden zu sein. So wünschten sich fast alle der 1000 Befragten einen fairen, respektvollen Umgang im Unternehmen, doch nicht einmal die Hälfte von ihnen gab an, so einen auch auf der Arbeit zu erfahren.

"New Work bedeutet, dass man das tun kann, was man wirklich will und was einem liegt", kommentierte Xing-Chefin Sabrina Zeplin die Umfrage. Im Umkehrschluss bedeutet das: Können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern kein gutes Arbeitsumfeld bieten, wächst die Bereitschaft zum Jobwechsel.

Unabhängig von den mittelfristigen Perspektiven kann sich New Work mit seinem Flagschiff Xing in der Pandemie auf eine treue Stammkundschaft stützen. Rund 80 Prozent der Erlöse erwirtschafte das Unternehmen über Laufzeitverträge, hieß es im Bericht zum dritten Quartal. Zudem sei der Geschäftskundenbereich aufgrund stark diversifizierter Kundenstruktur widerstandsfähig und es sei ausreichend Geld vorhanden.