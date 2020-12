"Genug ist genug", erklärt RevBits CEO

Mineola, N.y. (ots/PRNewswire) - Der Cybersecurity-Anbieter RevBits stellt seine

preisgekrönte, durch ein Patent gestärkte E-Mail-Sicherheitslösung zum Schutz

von Gesundheitseinrichtungen und Impfstoffherstellern während der

COVID-19-Pandemie kostenlos zur Verfügung.



RevBits gab heute bekannt, dass das Unternehmen nachdrücklich dazu beitragen

wird, Cyberangriffe im Zusammenhang mit COVID-19 weltweit zu verhindern.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Noch nie dagewesene Zeiten erfordern noch nie dagewesene Maßnahmen. Wir habenwährend der Pandemie eine exponentielle Zunahme von Cyberangriffen erlebt, diehauptsächlich auf gefährdete Mitarbeiter und Netzwerke in Krankenhäusern,Gesundheitseinrichtungen und Organisationen abzielen, die sich mit derErforschung, Herstellung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen befassen. DieAuswirkungen können wirklich verheerend sein, mit einem zusätzlichen Verlust anMenschenleben über die bereits hohe Zahl der COVID-19-Opfer hinaus. Dies istnicht akzeptabel und muss verhindert werden", erklärte David Schiffer, CEO."Die überwiegende Mehrheit der Cyberangriffe beginnt damit, dass ein Benutzereine Schad-E-Mail öffnet, im Allgemeinen mit einem Link zu einer gefälschtenAnmeldeseite oder mit einem Anhang, der einen solchen Link oder den Schadcodeselbst enthält. RevBits Email Security erkennt Phishing-Kampagnen und verhindertden Zugriff auf diese gefälschten Websites oder das Herunterladen von Ransomwareoder anderem Schadcode. Deshalb haben wir beschlossen, unsere Lösung während derPandemie für alle Unternehmen, die im Kampf gegen COVID-19 aktiv sind, kostenlosanzubieten", so Schiffer weiter.Die Nutzungsbedingungen während der Lizenzdauer sind recht einfach:Keine Lizenzgebühren, keine Verpflichtung und keine Bedingungen!"Obwohl die meisten Unternehmen heute bereits ein sicheres E-Mail-Gatewayeinsetzen, haben Studien gezeigt, dass sie etwa zwanzig Prozent (20 %) derBedrohungen übersehen und daher weiterhin kostspielige und verheerendeCyber-Vorfälle auftreten", so Mucteba Celik, CTO. "RevBits Email Security kannals zusätzliches Plugin für Microsoft Outlook eingesetzt werden. Es ist schnellhinzugefügt und bietet eine zusätzliche Schutzebene, die jene Bedrohungenblockiert, die vom Gateway übersehen werden. Es besteht kein Bedarf anzusätzlichen Ressourcen oder Änderungen an einer bestehenden Umgebung. RevBitsEmail Security bietet maximalen Schutz bei minimalem Aufwand."RevBits Email Security ist eine preisgekrönte E-Mail-Sicherheitslösung und dieausgereifteste Lösung, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Ihre