Rose Bikes und BabyOne stellen sich auf zeitnahen, zweiten Lockdown ein (FOTO)

Bocholt (ots) - Der Fahrradhändler Rose Bikes und die Baby- und

Kleinkindfachmarktkette BabyOne bereiten sich auf den zweiten Lockdown vor. Die

beiden mittelständischen Handelsunternehmen aus dem Münsterland ergreifen

proaktiv Maßnahmen, um in ihren stationären Läden während der drohenden, zweiten

Lockdownphase ihre Kundenservices aufrecht zu erhalten und ihren Umsatz zu

sichern. Kontaktlos versteht sich, um Verbraucher und Mitarbeiter bestmöglich

vor dem aktuellen Infektionsgeschehen zu schützen.



Rose Bikes und BabyOne sind davon überzeugt, dass der zweite Lockdown kommt und

der Handel keine Zeit verlieren darf, sich darauf vorzubereiten. Tim Böker,

Retail Chef bei Rose Bikes: "Wir führen die erprobten Maßnahmen aus dem Lockdown

im März jetzt sukzessiv wieder ein." Dazu gehört:





- Live-Videoberatung über Whatsapp und Facetime durch die Verkäufer auf derFläche- Rose@Home, ein Bring-Service, bei dem Kundenberater Testräder bis zur Haustürbringen und Testfahrten zuhause gemacht werdenDie Maßnahmen, die technisch einfach umsetzbar waren, stießen bei den Kunden imersten Lockdown auf positive Resonanz. "Die Kaufabschlussquoten lagen bei bis zu80 Prozent, was deutlich höher ist, als die üblichen Kaufraten im stationärenGeschäft", verrät Tim Böker.Rose Bikes arbeitet mit Hochdruck an neuen Konzepten für den drohenden, zweitenLockdown: "Unsere Prämisse lautet: Für unsere Kunden da sein und ihnenkontaktlos den besten Service bieten", erklärt Böker. Dazu gehört beispielsweisedie Einführung eines Parkplatzservice "Click&Collect": Kunden können unter einerextra eingerichteten Servicenummer ihre bestellten Fahrräder abrufen und dieseauf den Parkplatz des jeweiligen Stores bringen lassen, ohne mit demServicemitarbeiter in Kontakt zu kommen. Für die Abholung von Fahrradteilen,-bekleidung und -zubehör richtet Rose Bikes ein Drive-In-Station ein. Damitkönnen Kunden auf dem Parkplatz bereits bestellte und bezahlte Ware mit dementsprechenden Sicherheitsabstand kontaktlos mit dem Auto abholen. "Wir sind gutvorbereitet. Wichtig ist uns, dass wir unsere Kunden auch aus unseren Storesheraus während einer möglichen Lockdownphase optimal bedienen und gleichzeitigihre Gesundheit schützen", so Böker.Auch die Baby- und Fachmarktkette BabyOne trifft gemeinsam mit ihrenFranchisepartnern in den 92 Märkten in Deutschland entsprechende Vorbereitungen."Wir fahren unsere Online- und Social Media Aktivitäten aus den Stores herauswieder hoch wie im Frühjahr", so Dr. Jan Weischer, Geschäftsführer von BabyOne.Die BabyOne Märkte werden den bestehenden "Click&Collect-Service" auf dem