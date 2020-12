Covid-19 und der Immobilienmarkt - Ein Statement von Sabine Eckhardt, CEO JLL Central Europe

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Frankfurt (ots) - Kein anderes Thema hat unser Leben in den vergangenenJahrzehnten so durcheinandergewirbelt wie Covid-19. Niemand hätte sich vorziemlich genau einem Jahr vorstellen können, welche Auswirkungen dieses Virusauf unser Leben haben würde. Ohne Frage ist Covid-19 für uns in Deutschland dieschlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber - solche Krisen sind oft "nur"Beschleuniger für Trends, die schon vorher da waren. Zum Beispiel:- Unsere Demographie hat sich seit Jahrzehnten verändert, unsere Gesellschaftist mittlerweile überaltert.- Die gesellschaftliche Schere zwischen oben und unten, zwischen wohlhabend undbedürftig, klafft weiter auseinander denn je.- Der Wunsch nach Nachhaltigkeit ist in unser Bewusstsein getreten. Mit Fridaysfor Future versucht die junge Generation das zu bewirken, was Politik undGesellschaft bisher nicht erreichen wollten oder konnten.- Ein Jahrzehnt Nullzinspolitik mit enormen Auswirkungen auf unsereFinanzplanung und damit auf unsere Altersvorsorge.- Immobilien als unersetzbare Anlageklasse . Mit allen Nebenwirkungen, positivenwie mehr Immobilienbesitzern und negativen wie Mietpreisexplosion, Anwachsender Speckgürtel und damit verbundene Preisanstiege.- Der Erfolg von E-Commerce mit allen Implikationen für die Supply Chains, dieVersorgungswege, die veränderte Lagerhaltung. Und die in vielen Bereichenfortschreitende Verödung der Innenstädte.All das war schon vor Covid-19 da. Nur hat dieses Virus eben alle Trends wie miteinem Turbo beschleunigt, verschärft, verstärkt.Home Office und die FolgenWenn man heute über die Arbeitswelt spricht, so spricht man zuallererst über"Home Office". Aus der Not geboren wurde es zum "Heilsbringer". Home Office wirdLand auf, Land ab als "die" Lösung gefeiert. Aber ist es wirklich DIE Lösung?Hier ist eine deutlich differenzierte Betrachtung nötig. Zuerst ist dies eine -sagen wir vorsichtig - "elitäre Debatte", denn Home Office ist nur einembestimmten Teil der Bevölkerung möglich. Kein Home Office in der Produktion, imHandel, im Gesundheitswesen, im Tourismus, im Nah- und Fernverkehr, beimTransport, in der Gastronomie und so weiter. Das sollte man stets im Kopfbehalten. Fakt ist aber, dass in den Bereichen, wo Home Office praktiziertwerden kann, Arbeit und Freizeit immer mehr verschwimmen. Und wenn wir ehrlichsind, können wir die Auswirkungen auf den Menschen selbst, aber auch auf dieGesellschaft als Ganzes noch überhaupt nicht absehen.Sind Menschen zu Hause glücklicher? Oder ist das Arbeiten in Isolation eher eineBelastung?Und auch die Arbeitgeberseite betritt Neuland: Sind Mitarbeiter tatsächlich -