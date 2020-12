Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Transformation in Wachstumswert als Innovationsführer und Lösungsanbieter- Gerresheimer präsentiert Strategieprozess "formula G" als Motor zur Erzielungeines nachhaltigen, profitablen Wachstums- Gerresheimer wird durch den Fokus auf hochwertige Lösungen, digitaleAnwendungen und wachstumsstarke Regionen stärker wachsen als der Markt- Strategische Investitionen in Wachstumssegmente und einzigartigeGeschäftschancen auf Grundlage eines strikten Investitionsprozesses- Prognose für 2020 bestätigt- Beschleunigtes Wachstum: Von einem niedrigen einstelligen Umsatzplus in derVergangenheit zu einem mittleren einstelligen Plus heute, hin zu einemmittelfristigen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich für dasKerngeschäft und einer Verbesserung des Ergebnisses je Aktie um mindestens 10%Am heutigen virtuellen Capital Markets Day hat Gerresheimer seinenStrategieprozess "formula G" und seine Hebel zur Erzielung eines nachhaltigen,profitablen Wachstums vorgestellt. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmenauch seine hochwertigen Lösungen, Investitionspläne, Innovations- undDigitalisierungsstrategie sowie ambitionierten Nachhaltigkeitsziele erläutert. "Wir machen unsere Gerresheimer zu einem Wachstumsunternehmen, das alsInnovationsführer und Anbieter von Lösungen agiert. Dies ist der Kern unseresStrategieprozesses", sagte Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Im Rahmenunseres Strategieprozesses ,formula G' haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt.Ich bin überzeugt, dass wir diese erreichen, indem wir das ganze Unternehmenmobilisieren und die richtige Wachstumsmentalität verankern. Unser neuesCorporate Design zeigt die neue Gerresheimer, unterstreicht dieseWachstumsmentalität und unseren festen Willen, durch kontinuierlicheInnovationen zu einem besseren Leben beizutragen. Wir verändern unserUnternehmen und erfinden uns neu. Der Wandel schreitet schnell voran. Und ichbin begeistert und stolz, ein Teil davon zu sein."Gerresheimer antizipiert globale Megatrends im Pharma- und Gesundheitsbereichund bietet Kunden sowie Patienten auf der ganzen Welt innovative Lösungen unddas breiteste Portfolio an Produkten und Lösungen. Die steigende Nachfrage nachImpfstoffen und Selbstmedikationen sowie der Paradigmenwechsel von kleinenMolekülen hin zu Biologika und Biosimilars werden den Markt für injizierbareMedikamente beflügeln. Gerresheimer hat eine führende Marktposition bei Lösungenfür injizierbare Produkte wie Spritzen, Injektionsfläschchen, Pens undAutoinjektoren. Das Unternehmen wird auch in Zukunft ein bevorzugter Partner fürden Pharma- und Gesundheitssektor sein.