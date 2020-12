Der Nachfolger des aktuellen Bulli macht sich nicht mehr die Hände schmutzig

Stadthagen (ots) - Der VW T7 wird ein edler Van. Transporter, Bus und Reisemobil

rollen weiter auf T6.1-Plattform. ID Buzz soll vom Bulli die Rolle als

Markenikone übernehmen



Der neue Caddy hat seinen Verkaufsstart hinter sich. Der T7 steht in den

Startlöchern. Wenig später folgt mit dem ID Buzz der Elektro-Bulli. Und beim

Crafter gibt es jede Menge Erweiterungen der Baureihe. Zum aktuellen Stand und

zu den Planungen für die nahe sowie mittelfristige Zukunft hat unser Autor

Wolfgang Schäffer mit Heinz-Jürgen Löw, Vorstand Vertrieb und Marketing bei

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), gesprochen.





Zum T7 weiß Löw zu berichten, er werde Ende kommenden Jahres auf den Marktkommen. "Allerdings nicht als Nachfolger, sondern zusätzlich zum T6.1, der alsNutzfahrzeug und Allradler weiter erhältlich sein wird. Der T7 wirdausschließlich als Multivan angeboten. Wir haben das Grundkonzept aus Komfortund Dimensionen eines Pkw plus Raumangebot und Variabilität eines Vanskompromisslos weiterentwickelt. Der Wagen wird sowohl bei den Fahreigenschaften,dem hochwertigeren Interieur und hinsichtlich der Optik einen enormen Sprungmachen. Wir wollen mit diesem Premiumanspruch noch mehr Kunden überzeugen."Außerdem kündigt Löw in dem ausführlichen Interview an, zum T7 werde es vonAnfang an einen Hybridantrieb geben: Bei anderen Modellen will VolkswagenNutzfahrzeug sich dafür mehr Zeit nehmen. Was noch alles ansteht, finden Sieunter http://www.auto-medienportal.net .