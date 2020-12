Seite 2 ► Seite 1 von 2

Rechterfeld (ots) - Die PHW-Gruppe ist aufgrund ihres Nachhaltigkeitsengagementsin die Liste der "50 Sustainability & Climate Leaders" aufgenommen worden. Diesist eine weltweite Initiative, die unterstützend von den Vereinten Nationen, demMedienunternehmen Bloomberg und der TBD Media Group ins Leben gerufen wurde.Ziel ist es, besonders nachhaltig agierenden Unternehmen eine Plattform zubieten, auf der sie ihre Strategien, Ideen und Fortschritte zur Verbesserung desKlimawandels einer breiten Öffentlichkeit vorstellen können. Die PHW-Gruppe, diesich zu einem Anbieter hochwertiger Proteinprodukte entwickelt hat, ist daseinzige Unternehmen aus der Fleischbranche, das zu den "50 Sustainability &Climate Leadern" zählt. "Nachhaltigkeit ist eine Haltung, die sich durch dasgesamte unternehmerische Handeln ziehen und Teil wirtschaftlich tragfähigerZukunftsstrategien sein muss. Schon seit Jahrzehnten ist dieses Denken fest inunseren Strukturen verankert. Beispielsweise haben wir 2009 einenNachhaltigkeitsrat gegründet und an unseren Standorten gibt es inzwischen eigeneNachhaltigkeitsteams. Hinzu kommt auch unsere strategische Transformation voneinem reinen Anbieter hochwertiger Geflügelprodukte zu einem Anbieterhochwertiger Proteinprodukte. Diesen Prozess haben wir mit viel Engagementsubstanziell in den vergangenen drei Jahren vorangetrieben. Den Aufbau unseresGeschäftsfeldes der Alternativen Proteine und damit den pflanzenbasierten Sektorsehen wir nicht als Bedrohung, sondern als Chance, zwei vermeintlichkonkurrierende Geschäftsfelder nebeneinander zu entwickeln", erklärt PeterWesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe. "Mit weitreichenden Maßnahmenleisten wir unseren Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für einenachhaltige Entwicklung. Diese Auszeichnung ist für uns als Familienunternehmeneine großartige Wertschätzung, über die wir uns sehr freuen und die unsmotiviert unseren Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz entschlossenweiterzugehen."Anbieter hochwertiger ProteinprodukteWachstum durch Vielfalt- dafür steht die PHW-Gruppe. Das Kerngeschäftsfeld desFamilienunternehmens, das bereits in dritter Generation geführt wird, ist dieProduktion und Vermarktung hochwertiger Geflügelspezialitäten. Seit 2017 gehtdas Unternehmen einen Schritt weiter und hat das Geschäftsfeld der AlternativenProteinquellen geschaffen. "Wir wollen die Zukunft der Ernährung so vielfältigund nachhaltig wie möglich gestalten und uns als Anbieter hochwertiger