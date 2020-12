---------------------------------------------------------------------------

Berlin, 8. Dezember 2020 - Der Vorstand der home24 SE (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen (die "Kapitalerhöhung"). Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 2.640.918 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien auszugeben, was einem Betrag von bis zu 10 % des gegenwärtigen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Die Anzahl der neuen Aktien und der Platzierungspreis werden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt, welches mit sofortiger Wirkung beginnt. Die neuen Aktien sind mit den gleichen Rechten ausgestattet, einschließlich der Dividendenberechtigung, wie die bestehenden Aktien der Gesellschaft.



Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung sollen ausschließlich institutionellen Investoren angeboten und unter Einbeziehung in die bestehende Notierung im regulierten Markt Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zum Börsenhandel zugelassen werden. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.



Im Hinblick auf die jüngst verkündeten Pläne der Gesellschaft, die Vorbereitungen für den Börsengang ihrer brasilianischen Tochtergesellschaft Mobly S.A. voranzutreiben, beabsichtigt die Gesellschaft, die Nettoemissionserlöse aus der Privatplatzierung in erster Linie für die Stärkung ihres europäischen Geschäfts zu verwenden. Insbesondere beabsichtigt die Gesellschaft Investitionen in zusätzliches Umlaufvermögen, kundenorientierte Technologie und ihr Showroom-Konzept zu tätigen, das Performance Marketing zu skalieren, insbesondere mit stärkerem Fokus auf ihre europäischen Märkte außerhalb der DACH-Region, die Markenbekanntheit zu stärken sowie potentielle Möglichkeiten für externes Wachstum zu nutzen.