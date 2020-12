EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen Net Asset Value per 30. November 2020 08.12.2020 / 18:00

Zug, 8. Dezember 2020

Net Asset Value per 30. November 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

30. November 2020 EUR 96.40 (CHF 104.36), was einer positiven Veränderung von 13.6% in EUR respektive 15.2% in CHF seit dem 31. Oktober 2020 entspricht. Diese Veränderung stellt den grössten monatlichen NAV Anstieg seit Wiederaufnahme der Investitionstätigkeit in 2007 dar.

Ein massgeblicher Werttreiber dieser ausserordentlichen Wertentwicklung im Portfolio war der Börsengang und die sich daran anschliessende Kurssteigerung von Ozon, einem schnell wachsenden russischen Online-Einzelhändler und einem der führenden russischen Internetunternehmen. PEH tätigte unlängst eine direkte Co-Investition in Ozon und ist indirekt über mehrere Fondspositionen investiert. Weitere positive Bewertungsanpassungen konnten für die kürzlich an die Börse gebrachten Unternehmen Corsair (über EagleTree IV), Allegro (über Alpha CEE Opportunity IV und Mid Europa Fund IV) sowie Kaspi Bank (über Alpha CEE Opportunity IV) verzeichnet werden. Neben den genannten IPO Positionen wiesen die Portfoliofonds der PEH grossmehrheitlich eine starke Performance im 3. Quartal 2020 aus, was im Novemberabschluss reflektiert wurde.

Das Portfolio war im November mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 4.3m cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Alpha CEE Opportunity VI, ABRY VIII und EagleTree IV.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.