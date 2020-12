FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag ihre Kursgewinne im Tagesverlauf ausgeweitet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im März stieg am Nachmittag um 0,20 Prozent auf 178,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,61 Prozent.

Unterstützung erhalten die als sicher geltenden Anleihen von der anhaltend angespannten Corona-Lage. In den USA steigen die Neuinfektionen wieder deutlich, in Europa gehen sie in den meisten Ländern nicht mehr zurück. Zwar macht die Aussicht auf bald verfügbare Impfstoffe Hoffnung. Kurzfristig ist aber keine wesentliche Entlastung in Sicht und es drohen in Deutschland neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens.