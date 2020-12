Maple Gold kündigt garantierte Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Dollar an

Nicht zur Verteilung an U.S.-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten.

Montreal, Quebec--(7. Dezember 2020) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/maple-gold-mines-investor-presentati ...) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit BMO Capital Markets ("BMO" oder der "Underwriter") abgeschlossen hat, in deren Rahmen der Underwriter zugestimmt hat, 27.800.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") auf Kaufbasis zu einem Preis von C$ 0,36 pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von etwa C$ 10 Millionen (das "Angebot") zu kaufen. Das Unternehmen hat dem Konsortialführer auch eine Option eingeräumt, die innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15% des Angebots zusätzlich zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken. Es wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 30. Dezember 2020 abgeschlossen wird und vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch Maple Gold.

Der Nettoerlös des Angebots wird für die weitere Förderung des Goldprojekts Douay, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Finanzierung künftiger potenzieller Wachstumschancen verwendet werden.

Die Stammaktien werden mittels eines Kurzprospektes in allen Provinzen Kanadas angeboten und können auch im Wege einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten angeboten werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.